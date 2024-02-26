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Последняя страна НАТО одобрила вступление Швеции в Альянс

26 февраля 2024 18:34
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Илья Рябинин
редактор
Последняя страна НАТО одобрила вступление Швеции в Альянс
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в парламенте страны. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В венгерском парламенте в понедельник, 26 февраля, ратифицировали вступление Швеции в Североатлантический альянс. Таким образом, Венгрия стала последней страной-участницей блока, одобрившей расширение НАТО.

Об этом сообщает венгерское издание 444.hu.

Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО

Ратификацию присоединения королевства к блоку поддержали 188 депутатов парламента Венгрии, в то время как против проголосовали шестеро.

Однако официально одобрение закончится в случае подписания ратификационного протокола президентом Венгрии, и его последующей публикации в официальном вестнике. По прогнозам, это произойдет на следующей неделе.

Долгое время Будапешт не согласовал расширение Альянса, но в то же время в правительстве страны утверждали, что поддержат присоединение Швеции и будут "не последними", кто его одобрит. Впоследствии стало известно, что Будапешт ратифицировал вступление позже, чем Стамбул, где активно критиковали Швецию из-за недостаточного усилия в "борьбе с терроризмом".

Чем это может быть полезно для Украины

Отметим, что шведская оппозиция объявляла о возможности предоставления Украине собственных многоцелевых истребителей JAS 39 Grippen в случае своего вступления в Североатлантический Альянс.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия же заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине из-за несогласия с некоторыми формулировками в тексте.

Турция
НАТО
Венгрия
Швеция
голосование

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