Последняя страна НАТО одобрила вступление Швеции в Альянс
В венгерском парламенте в понедельник, 26 февраля, ратифицировали вступление Швеции в Североатлантический альянс. Таким образом, Венгрия стала последней страной-участницей блока, одобрившей расширение НАТО.
Об этом сообщает венгерское издание 444.hu.
Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО
Ратификацию присоединения королевства к блоку поддержали 188 депутатов парламента Венгрии, в то время как против проголосовали шестеро.
Однако официально одобрение закончится в случае подписания ратификационного протокола президентом Венгрии, и его последующей публикации в официальном вестнике. По прогнозам, это произойдет на следующей неделе.
Долгое время Будапешт не согласовал расширение Альянса, но в то же время в правительстве страны утверждали, что поддержат присоединение Швеции и будут "не последними", кто его одобрит. Впоследствии стало известно, что Будапешт ратифицировал вступление позже, чем Стамбул, где активно критиковали Швецию из-за недостаточного усилия в "борьбе с терроризмом".
Чем это может быть полезно для Украины
Отметим, что шведская оппозиция объявляла о возможности предоставления Украине собственных многоцелевых истребителей JAS 39 Grippen в случае своего вступления в Североатлантический Альянс.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган официально подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия же заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине войны в Украине из-за несогласия с некоторыми формулировками в тексте.
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