Остання країна НАТО схвалила вступ Швеції до Альянсу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у парламенті країни. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В угорському парламенті в понеділок, 26 лютого, ратифікували вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Таким чином Угорщина стала останньою країною-учасницею блоку, яка схвалила розширення НАТО.

Про це повідомляє угорське видання 444.hu.

Угорщина схвалила вступ Швеції до НАТО

Ратифікацію приєднання королівства до блоку підтримали 188 депутатів парламенту Угорщини, тоді як проти проголосували шестеро.

Однак офіційно процес схвалення закінчиться у випадку підписання ратифікаційного протоколу президентом Угорщини, та його подальшої публікації в офіційному віснику. За прогнозами, це станеться наступного тижня.

Тривалий час Будапешт не погоджував розширення Альянсу, але водночас в уряді країни стверджували, що підтримають приєднання Швеції та будуть "не останніми", хто його схвалить. Згодом стало відомо, Будапешт ратифікував вступ пізніше, ніж Стамбул, де активно критикували Швецію через недостатню кількість зусиль у "боротьбі з тероризмом".

Чим це може бути корисно для України

Відзначимо, що шведська опозиція оголошувала про ймовірність надання Україні власних багатоцільових винищувачів JAS 39 Grippen у разі свого вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган офіційно підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО. А Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці війни в Україні через незгоду з деякими формулюваннями у тексті.