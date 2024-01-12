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Удари по хуситах в Ємені — у Нідерландах заявили, що лише надають підтримку США та Британії

12 січня 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удари по хуситах в Ємені — у Нідерландах заявили, що лише надають підтримку США та Британії
Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот. Фото: Instagram/hankebruinsslot
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що її країна не завдає сама ударів по хуситах в Ємені. Нідерланди лише надали підтримку США та Великій Британії щодо цих атак.

Про це вона повідомила на сторінці у X.

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"Сьогодні міжнародна коаліція на чолі зі США завдала контрольованих високоточних ударів по військових потужностях хуситів у Ємені", — написала посадовиця.

Вона зазначила, що військові сили хуситів використовувалися для збройних нападів на міжнародні торговельні та військово-морські кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

"Нідерланди надають підтримку для забезпечення цих високоточних ударів і залучають одного штабного офіцера", — наголосила Слот.

Крім того, напади єменських хуситів на міжнародні є абсолютно безвідповідальними та "становлять пряму загрозу морському персоналу".

Від імені країни вона закликала хуситів негайно припинити свої незаконні напади.

"Нідерланди разом зі своїми партнерами продовжують працювати над забезпеченням морської безпеки та деескалацією у регіоні", — додала голова МЗС.

Нагадаємо, що авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів. Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.

Крім того, міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що країна не планує завдавати повторних ударів по Ємену. Він пояснив, що операція була обмеженою і здійснювалася з метою захисту військових кораблів.

США
Нідерланди
море
Велика Британія
атака

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