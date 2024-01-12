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У Збройних силах Великої Британії розповіли, чи плануються повторні удари по Ємену

12 січня 2024 14:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Збройних силах Великої Британії розповіли, чи плануються повторні удари по Ємену
Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі. Фото: Facebook Джеймса Хіппі
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що країна не планує завдати повторних ударів по Ємену. Він пояснив, що операція була обмеженою і здійснювалася з метою захисту військових кораблів.

Про це повідомив Джеймс Хіппі.

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Міністр наголосив, що військова операція, яку провели ЗС Великої Британії та США, була "обмеженою, пропорційною та необхідною" для захисту військових кораблів і морських суден у Червоному морі. За його словами, повторні подібні атаки Велика Британія здійснювати не планує.

"Як завжди, Збройні сили нашої країни та державні службовці, які працюють разом з ними, відзначилися у плануванні цієї місії. У цьому було багато ризику, і ми всі повинні пишатися тим, що вони зробили минулої ночі", — зауважив Хіппі.

Нагадаємо, у США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після нещодавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, яких підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.

Додамо, авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів. Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.

обстріли
Велика Британія
атака
Ємен

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