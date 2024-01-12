У Збройних силах Великої Британії розповіли, чи плануються повторні удари по Ємену
Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі зазначив, що країна не планує завдати повторних ударів по Ємену. Він пояснив, що операція була обмеженою і здійснювалася з метою захисту військових кораблів.
Про це повідомив Джеймс Хіппі.
Британія не атакуватиме повторно Ємен
Міністр наголосив, що військова операція, яку провели ЗС Великої Британії та США, була "обмеженою, пропорційною та необхідною" для захисту військових кораблів і морських суден у Червоному морі. За його словами, повторні подібні атаки Велика Британія здійснювати не планує.
"Як завжди, Збройні сили нашої країни та державні службовці, які працюють разом з ними, відзначилися у плануванні цієї місії. У цьому було багато ризику, і ми всі повинні пишатися тим, що вони зробили минулої ночі", — зауважив Хіппі.
Нагадаємо, у США не виключають ймовірність здійснення додаткових атак після нещодавнього військового втручання проти хуситів у Ємені, яких підтримує Іран. Втім, очікуються також дії у відповідь від хуситів.
Додамо, авіація та бойові кораблі Сполучених Штатів та Великої Британії атакували хуситів в Ємені вночі 12 січня. Ударів зазнали військові об'єкти угруповання хуситів. Про деталі конфлікту — у матеріалі Новини.LIVE.
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