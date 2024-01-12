В Вооруженных силах Великобритании рассказали, планируются ли повторные удары по Йемену
Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что страна не планирует нанести повторные удары по Йемену. Он объяснил, что операция была ограничена и осуществлялась с целью защиты военных кораблей.
Об этом сообщил Джеймс Хиппи.
Великобритания не будет атаковать повторно Йемен
Министр отметил, что военная операция, которую провели ВС Великобритании и США, была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты военных кораблей и морских судов в Красном море. По его словам, повторные подобные атаки Великобритания совершать не планирует.
"Как всегда, Вооруженные силы нашей страны и работающие вместе с ними государственные служащие отметились в планировании этой миссии. В этом было много риска, и мы все должны гордиться тем, что они сделали прошлой ночью", — отметил Хиппи.
Напомним, в США не исключают вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.
Добавим, авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Удары получили военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта — в материале Новини.LIVE.
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