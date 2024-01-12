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В Вооруженных силах Великобритании рассказали, планируются ли повторные удары по Йемену

12 января 2024 14:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Вооруженных силах Великобритании рассказали, планируются ли повторные удары по Йемену
Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи. Фото: Facebook Джеймса Хиппи
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что страна не планирует нанести повторные удары по Йемену. Он объяснил, что операция была ограничена и осуществлялась с целью защиты военных кораблей.

Об этом сообщил Джеймс Хиппи.

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Министр отметил, что военная операция, которую провели ВС Великобритании и США, была "ограниченной, пропорциональной и необходимой" для защиты военных кораблей и морских судов в Красном море. По его словам, повторные подобные атаки Великобритания совершать не планирует.

"Как всегда, Вооруженные силы нашей страны и работающие вместе с ними государственные служащие отметились в планировании этой миссии. В этом было много риска, и мы все должны гордиться тем, что они сделали прошлой ночью", — отметил Хиппи.

Напомним, в США не исключают вероятность совершения дополнительных атак после недавнего военного вмешательства против хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном. Впрочем, ожидаются также ответные действия от хуситов.

Добавим, авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Удары получили военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта — в материале Новини.LIVE.

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