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Удары по хуситам в Йемене — в Нидерландах заявили, что только оказывают поддержку США и Британии

12 января 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удары по хуситам в Йемене — в Нидерландах заявили, что только оказывают поддержку США и Британии
Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот. Фото: Instagram/hankebruinsslot
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что ее страна не наносит сама удары по хуситам в Йемене. Нидерланды лишь оказали поддержку США и Великобритании в этих атаках.

Об этом она сообщила на странице X.

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"Сегодня международная коалиция во главе с США нанесла контролируемые высокоточные удары по военным мощностям хуситов в Йемене", — написала чиновник.

Она отметила, что военные силы хуситов использовались для вооруженных нападений на международные торговые и военно-морские корабли в Красном море и в Аденском заливе.

"Нидерланды оказывают поддержку для обеспечения этих высокоточных ударов и привлекают одного штабного офицера", — подчеркнула Слот.

Кроме того, нападения йеменских хуситов на международные абсолютно безответственны и "составляют прямую угрозу морскому персоналу".

От имени страны она призвала хуситов немедленно прекратить незаконные нападения.

"Нидерланды вместе со своими партнерами продолжают работать над обеспечением морской безопасности и деэскалацией в регионе", — добавила глава МИД.

Напомним, что авиация и боевые корабли Соединенных Штатов и Великобритании атаковали хуситов в Йемене ночью 12 января. Ударам подверглись военные объекты группировки хуситов. О деталях конфликта – в материале Новини.LIVE.

Кроме того, министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что страна не планирует наносить повторные удары по Йемену. Он объяснил, что операция была ограничена и осуществлялась с целью защиты военных кораблей.

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Нидерланды
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атака

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