Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Удари по хуситах в Ємені — у Міноборони Британії розповіли деталі arrow

Удари по хуситах в Ємені — у Міноборони Британії розповіли деталі

12 січня 2024 08:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удари по хуситах в Ємені — у Міноборони Британії розповіли деталі
Удари по хуситах Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по Ємені в ніч на 12 січня. Були вражені ключові об'єкти, з яких атакували судна у Червоному морі.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву Міноборони США.

Читайте також:

Удари по хуситах в Ємені

У документі йдеться, що 11 січня літаки Королівських ВПС Великої Британії приєдналися до коаліційних сил і завдали ударів по об'єктах, що використовуються хуситами в Ємені для нападів на судноплавство в південній частині Червоного моря.

Так, британський есмінець разом з американськими та французькими військовими кораблями раніше був долучений до "захисту життєво важливих міжнародних судноплавних шляхів від безпілотників і ракет хуситів".

Відомо, що бойовики продовжували загрожувати торговельним суднам, а також цілеспрямовано обстріляли 9 січня Diamond і кораблі ВМС США.

Тому "коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовилися про проведення ретельно скоординованого удару, щоб зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб".

Задля зменшення ризиків для цивільного населення авіаудари завдавали вночі.

Раніше ми писали, що у Британії наголосили, що завдали ударів по двох військових об'єктах, які хусити використовують для запуску безпілотників.

Для здійснення атак були використані чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4, що несли керовані бомби Paveway IV, за підтримки літака-заправника Voyager.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.

безпілотники
Велика Британія
ракети
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі