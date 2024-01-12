Удари по хуситах в Ємені — у Міноборони Британії розповіли деталі

Удари по хуситах Фото: скриншот з відео

Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по Ємені в ніч на 12 січня. Були вражені ключові об'єкти, з яких атакували судна у Червоному морі.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву Міноборони США.

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У документі йдеться, що 11 січня літаки Королівських ВПС Великої Британії приєдналися до коаліційних сил і завдали ударів по об'єктах, що використовуються хуситами в Ємені для нападів на судноплавство в південній частині Червоного моря.

Так, британський есмінець разом з американськими та французькими військовими кораблями раніше був долучений до "захисту життєво важливих міжнародних судноплавних шляхів від безпілотників і ракет хуситів".

Відомо, що бойовики продовжували загрожувати торговельним суднам, а також цілеспрямовано обстріляли 9 січня Diamond і кораблі ВМС США.

Тому "коаліційні сили визначили ключові об'єкти, причетні до цих атак, і домовилися про проведення ретельно скоординованого удару, щоб зменшити здатність хуситів порушувати міжнародне право в такий спосіб".

Задля зменшення ризиків для цивільного населення авіаудари завдавали вночі.

Раніше ми писали, що у Британії наголосили, що завдали ударів по двох військових об'єктах, які хусити використовують для запуску безпілотників.

Для здійснення атак були використані чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4, що несли керовані бомби Paveway IV, за підтримки літака-заправника Voyager.

Крім того, президент США Джо Байден підтвердив удари по хуситах у Ємені.