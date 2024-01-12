Удары по хуситам в Йемене — в Минобороны Британии рассказали детали

Удары по хуситам Фото: скриншот с видео

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по Йемене в ночь на 12 января. Были поражены ключевые объекты, с которых атаковали суда в Красном море.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление Минобороны США.

Читайте также:

Удары по хуситам в Йемене

В документе говорится, что 11 января самолеты Королевских ВВС Великобритании присоединились к коалиционным силам и нанесли удары по объектам, используемым хуситами в Йемене для нападений на судоходство в южной части Красного моря.

Так, британский эсминец вместе с американскими и французскими военными кораблями ранее был подключен к "защите жизненно важных международных судоходных путей от беспилотников и ракет хуситов".

Известно, что боевики продолжали угрожать торговым судам и целенаправленно обстреляли 9 января Diamond и корабли ВМС США.

Поэтому "коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к этим атакам, и договорились о проведении тщательно скоординированного удара, чтобы снизить способность хуситов нарушать международное право таким образом".

Для уменьшения рисков для гражданского населения авиаудары наносили ночью.

Ранее мы писали, что в Британии подчеркнули, что нанесли удары по двум военным объектам, которые используются для запуска беспилотников.

Для осуществления атак были использованы четыре истребителя RAF Typhoon FGR4, несшие управляемые бомбы Paveway IV, при поддержке самолета-заправщика Voyager.

Кроме того, президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.