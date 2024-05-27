Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Вірменії розпочалися протести проти уряду Пашиняна arrow

У Вірменії розпочалися протести проти уряду Пашиняна

27 травня 2024 11:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Вірменії розпочалися протести проти уряду Пашиняна
Сутичка у Вірменії. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Вірменії від ранку, 27 травня, продовжується низка масштабних протестів, які вже охопили Єреван та інші міста. Протестувальники вимагають негайної відставки прем'єр-міністра країни, Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє вірменське інформбюро News.am.

Читайте також:

Протести у Вірменії

Головними умовами мітингарів, є відставка чинного прем'єр-міністра країни, Нікола Пашиняна, а також припинення передачі прикордонних сіл під контроль Азербайджану.

страйки у вірменії
Страйки у Вірменії. Джерело: росЗМІ

Протести очолив глава Тавушської єпархії Вірменської апостольської церкви, архієпископ Баграт Србазан, який очолює рух "Тавуш в ім'я Батьківщини".

Як повідомляється, на місця вже прибули спецпідрозділи, як влашутвали розгін демонстрантів. Декількох учасників протесту вже було затримано, серед яких, як передає вірменська опозиція — член фракції "Вірменія" Ашот Симоньян.

У Вірменії з розпочалися протести проти уряду Пашиняна - фото 2
Вірменські спецпідрозділи затримують протестувальника. Джерело: скриншот

З чим пов'язані протести

Зауважимо, що такі масштабні акції тривають ще з середини квітня. Ключовим приводом для мітингів стало рішення про делімітацію азербайджанського прикордоння, яке мало стартувати в Тавушському районі. Згідно з ним, Єреван має віддати Баку чотири села.

Нагадаємо, раніше Нікол Пашинян заявив про готовність вірменського уряду віддати Азербайджану прикордонні села Тавушської області, щоб не було війни.

Незадовго до цього глава вірменського уряду оголосив про вихід країни зі складу ОДКБ через постійні тиски з боку Кремля.

мітинг
Вірменія
Нікол Пашинян
протести
уряд
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи