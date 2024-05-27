У Вірменії розпочалися протести проти уряду Пашиняна

Сутичка у Вірменії. Фото: росЗМІ

У Вірменії від ранку, 27 травня, продовжується низка масштабних протестів, які вже охопили Єреван та інші міста. Протестувальники вимагають негайної відставки прем'єр-міністра країни, Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє вірменське інформбюро News.am.

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Протести у Вірменії

Головними умовами мітингарів, є відставка чинного прем'єр-міністра країни, Нікола Пашиняна, а також припинення передачі прикордонних сіл під контроль Азербайджану.

Страйки у Вірменії. Джерело: росЗМІ

Протести очолив глава Тавушської єпархії Вірменської апостольської церкви, архієпископ Баграт Србазан, який очолює рух "Тавуш в ім'я Батьківщини".

❗️The situation has become tense on Abovyan Street in #Yerevan



The Red Berets have started detaining the participants of the disobedience action, Igor Khachaturov, the son of the former general secretary of the #CSTO, Yuri Khachaturov, is among those being detained. pic.twitter.com/ygQqFkNDGy — Alphanews Armenian Network (@AlphaNewsAM) May 27, 2024

Як повідомляється, на місця вже прибули спецпідрозділи, як влашутвали розгін демонстрантів. Декількох учасників протесту вже було затримано, серед яких, як передає вірменська опозиція — член фракції "Вірменія" Ашот Симоньян.

Вірменські спецпідрозділи затримують протестувальника. Джерело: скриншот

З чим пов'язані протести

Зауважимо, що такі масштабні акції тривають ще з середини квітня. Ключовим приводом для мітингів стало рішення про делімітацію азербайджанського прикордоння, яке мало стартувати в Тавушському районі. Згідно з ним, Єреван має віддати Баку чотири села.

Нагадаємо, раніше Нікол Пашинян заявив про готовність вірменського уряду віддати Азербайджану прикордонні села Тавушської області, щоб не було війни.

Незадовго до цього глава вірменського уряду оголосив про вихід країни зі складу ОДКБ через постійні тиски з боку Кремля.