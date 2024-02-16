Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни проти країни

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан готується до повномасштабної війни проти його країни. Відповідна заява пролунала після загибелі чотирьох вірменських військових на кордоні з Азербайджаном

Про це повідомляють JAMnews та RFI.

Вторгнення Азербайджану до Вірменії

Вірменський прем'єр впевнений, що наміри Азербайджану "залишаються незмінними" і він готується "проводити політику військового примусу проти Республіки Вірменія". Пашинян пояснив, що дійшов цього висновку у зв'язку з останніми подіями, зокрема, загибеллю чотирьох вірменських військових на кордоні з Азербайджаном.

"Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії", — сказав Пашинян на засіданні уряду.

У Вірменії стурбовані, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутися на територію країни, щоб створити сухопутний міст до свого ексклава Нахічевань.

Зазначимо, ексклав — це регіон, відокремлений від основної території країни і оточений однією або кількома державами.

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії заявило, що 13 лютого військові Азербайджану атакували їхні позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок цього є поранені.

Прем’єр Вірменії заявив, що його країна не є союзником РФ проти України. При цьому Пашинян зазначив, що така позиція не означає вибір між Росією та західними країнами.