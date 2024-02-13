Азербайджан та Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілах

Військові Азербайджану. Фото: Facebook/modgovaz

Міністерство оборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану атакували їх позиції зі стрілецької зброї у вівторок, 13 лютого. Внаслідок цього є поранені. Напередодні черед обстріл з боку Вірменії поранення отримав азербайджанський прикордонник.

Про це повідомляють Міноборони Вірменії та AZERTAC.

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Gunfire erupted from positions of Armenian Armed Forces in direction of Zangilan district, one servicemen was injured #Azerbaijan #Zangilan #Karabakh https://t.co/CSZ9CPrf6D pic.twitter.com/KDvlSZnyih — AZERTAC News Agency (@AZERTAC) February 12, 2024

Звинувачення в обстрілах

"13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд, унаслідок чого, за попередніми даними, у вірменської сторони є поранені", — йдеться у повідомленні.

Напередодні інформаційне агентство AZERTAC заявило, що з позицій військових Вірменії в напрямку Зангіланського району вівся вогонь. Тоді прикордонник Азербайджану отримав поранення.

Нагадаємо, на президентських виборах в Азербайджані чинний глава країни Ільхам Алієв знову заручився підтримкою виборців. За нього свої голоси дали 92,12% виборців.

Також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником РФ проти України. При цьому він зазначив, що така позиція не означає вибір між Росією та західними країнами.