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Азербайджан та Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілах

13 лютого 2024 07:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Азербайджан та Вірменія знову звинуватили один одного в обстрілах
Військові Азербайджану. Фото: Facebook/modgovaz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану атакували їх позиції зі стрілецької зброї у вівторок, 13 лютого. Внаслідок цього є поранені. Напередодні черед обстріл з боку Вірменії поранення отримав азербайджанський прикордонник.

Про це повідомляють Міноборони Вірменії та AZERTAC.

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"13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд, унаслідок чого, за попередніми даними, у вірменської сторони є поранені", — йдеться у повідомленні.

Напередодні інформаційне агентство AZERTAC заявило, що з позицій військових Вірменії в напрямку Зангіланського району вівся вогонь. Тоді прикордонник Азербайджану отримав поранення.

Нагадаємо, на президентських виборах в Азербайджані чинний глава країни Ільхам Алієв знову заручився підтримкою виборців. За нього свої голоси дали 92,12% виборців.

Також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником РФ проти України. При цьому він зазначив, що така позиція не означає вибір між Росією та західними країнами.

Міноборони
Азербайджан
Вірменія
прикордонники
обстріли
поранення

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