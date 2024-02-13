Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в обстрелах

Военные Азербайджана. Фото: Facebook/modgovaz

Министерство обороны Армении заявило, что военные Азербайджана атаковали их позиции из стрелкового оружия во вторник, 13 февраля. В результате этого есть раненые. Накануне из-за обстрела со стороны Армении ранения получил азербайджанский пограничник.

Об этом сообщают Минобороны Армении и AZERTAC.

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Gunfire erupted from positions of Armenian Armed Forces in direction of Zangilan district, one servicemen was injured #Azerbaijan #Zangilan #Karabakh https://t.co/CSZ9CPrf6D pic.twitter.com/KDvlSZnyih — AZERTAC News Agency (@AZERTAC) 12 февраля 2024

Обвинения в обстрелах

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые", — говорится в сообщении.

Накануне информационное агентство AZERTAC заявило, что с позиции военных Армении в направлении Зангиланского района велся огонь. Тогда пограничник Азербайджана получил ранения.

Напомним, на президентских выборах в Азербайджане действующий глава страны Ильхам Алиев снова заручился поддержкой избирателей. За него свои голоса дали 92,12% избирателей.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ против Украины. При этом он отметил, что такая позиция не означает выбора между Россией и западными странами.