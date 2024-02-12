Алієв здобув перемогу на виборах президента в Азербайджані

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: AFP

На президентських виборах в Азербайджані чинний глава країни Ільхам Алієв знову заручився підтримкою виборців. За нього свої голоси дали 92,12% виборців.

Про це повідомляє агентство АЗЕРТАДЖ у понеділок, 12 лютого.

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Під час засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК) було оголошено підсумки голосування, згідно з якими за Алієва віддали свої голоси 92,12% виборців, що становить 4 567 458 осіб.

Конкуренти нинішнього президента на цих виборах показали значно менші результати. За даними ЦВК, Захід Орудж набрав 2,17%, Фазіль Мустафа — 1,99%, Гудрат Гасангулієв — 1,72%, Разі Нуруллаєв — 0,80%, Ельшад Мусаєв — 0,66% і Фуад Алієв — 0,54 %.

Також зазначається, що активність виборців на цих виборах сягнула 76,43%.

Ставлення Алієва до України

Ільхам Алієв неодноразово висловлював підтримку Україні. За його словами, Азербайджан повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Також Алієв стверджує, що влада Азербайджану тримає в центрі уваги питання гуманітарної допомоги народу України й надалі готова надавати необхідну допомогу.

Нагадаємо, Олександр Стуб займатиме пост президента Фінляндії після того, як у другому турі голосування він отримав 51,6% підтримки виборців. Після свого обрання Стубб одразу ж висловив свою солідарність з Україною.

Крім того, нещодавно в американських виборців виникли сумніви щодо доцільності вибору Джо Байдена на пост президента США через його помилки у публічних висловлюваннях.