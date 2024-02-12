Алиев одержал победу на выборах президента в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: AFP

На президентских выборах в Азербайджане, действующий глава страны Ильхам Алиев вновь заручился поддержкой избирателей. За него свои голоса отдали 92,12% избирателей.

Об этом сообщает агентство АЗЕРТАДЖ в понедельник, 12 февраля.

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В ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были оглашены итоги голосования, согласно которым за Алиева отдали свои голоса 92,12% избирателей, что составляет 4 567 458 человек.

Конкуренты нынешнего президента на этих выборах показали значительно меньшие результаты. По данным ЦИК, Запад Орудж набрал 2,17%, Фазиль Мустафа — 1,99%, Гудрат Гасангулиев — 1,72%, Рази Нуруллаев — 0,80%, Эльшад Мусаев — 0,66% и Фуад Алиев — 0,54%.

Также отмечается, что активность избирателей на данных выборах достигла 76,43%.

Отношение Алиева к Украине

Ильхам Алиев неоднократно выражали поддержку Украине. По его словам, Азербайджан полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также Алиев утверждает, что власти Азербайджана держат в центре внимания вопросы гуманитарной помощи народу Украины и впредь готовы оказывать необходимую помощь.

Напомним, Александр Стубб будет занимать пост президента Финляндии после того, как во втором туре голосования он получил 51,6% поддержки избирателей. После своего избрания, Стубб сразу же выразил свою солидарность с Украиной.

Кроме того, недавно у американских избирателей возникли сомнения относительно целесообразности выбора Джо Байдена на пост президента США из-за его ошибок в публичных высказываниях.