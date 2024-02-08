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Зеленский поздравил Алиева, который в пятый раз победил на выборах в Азербайджане

8 февраля 2024 15:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский поздравил Алиева, который в пятый раз победил на выборах в Азербайджане
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с переизбранием президента Азербайджана. Он отметил, что ценит взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета между двумя государствами.

Приветствие главы государства обнародовано в соцсети Х в четверг, 8 февраля.

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Зеленский поздравил Алиева. Фото: скриншот

Зеленский поздравил Алиева

"Приветствую Ильхама Алиева с избранием Президентом Азербайджана на новый срок. Желаю дальнейшей успешной и результативной деятельности во благо азербайджанского народа. Ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших государств", — отметил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную и другую помощь в сложное время, когда Украина борется за свою свободу.

"Ценю личные конструктивные и доверительные отношения с Президентом Алиевым, выполнение договоренностей и плодотворное взаимодействие между нашими командами", — добавил президент Украины.

Зеленский высказал убеждение, что стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном в дальнейшем будут только укрепляться.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане в среду, 7 февраля, завершилось голосование на внеочередных выборах президента. Действующий президент Ильхам Алиев с самого начала был лидером гонки. Теперь он станет президентом страны пятый раз.

Стоит отметить, что впервые за 30 лет президентские выборы прошли на территории всего Азербайджана, в то время как на прошедших годах Нагорный Карабах находился под оккупацией Армении.

Владимир Зеленский
выборы
Азербайджан
Украина
президент

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