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Президентські вибори в Азербайджані — стало відомо, хто лідирує

7 лютого 2024 22:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президентські вибори в Азербайджані — стало відомо, хто лідирує
Президентські вибори в Азербайджані. Фото: REUTERS/Aziz Karimov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Азербайджані у середу, 7 лютого, завершилося голосування на позачергових виборах президента. Наразі лідирує чинний лідер Ільхам Алієв.

Про це повідомляє "АЗЕРТАДЖ".

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Президентські вибори в Азербайджані

За даними екзитполу, за Алієва проголосувало 93,9% виборців. 

Інші кандидати отримали таку кількість голосів: 

  • Гудрат Гасангулієв, кандидат від партії "Народний фронт цілісного Азербайджану" (ПНФЦА) — 1,2%;
  • самовисуванець Захід Орудж — 1,8%;
  • Фазіль Мустафа, кандидат від партії "Велике творення" (ПВС) — 1,5%;
  • Ельшад Мусаєв, кандидат від партії "Великий Азербайджан" (ПВА) — 0,4%;
  • Разі Нуруллаєв, кандидат від партії "Національний фронт" (ПНФ) — 0,9%;
  • самовисуванець Фуад Алієв — 0,3%.

В Інформаційному центрі Центральної виборчої комісії розповіли, що у голосуванні взяли участь майже 4,6 млн громадян. Це становить 70,85% зареєстрованих виборців. Попередні дані щодо явки виборців будуть оголошені пізніше.

Вперше за 30 років президентські вибори відбулися на території всього Азербайджану, тоді як протягом минулих років Нагірний Карабах перебував під окупацією Вірменії.

Нагадаємо, Кремль може не дозволити єдиному антивоєнному кандидату в президенти Росії Борису Надєждіну балотуватися на виборах у березні 2024 року. Це може статися через його популярність серед виборців, яка виявилася більшою, ніж очікувалось.

Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що в Україні зараз неможливе проведення президентських виборів. За його словами, причиною цього є дія воєнного стану в державі.

вибори
Азербайджан
політики
президент

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