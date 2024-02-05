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Данілов відповів, коли в Україні стане можливим проведення виборів

5 лютого 2024 23:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Данілов відповів, коли в Україні стане можливим проведення виборів
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що в Україні зараз не можливе проведення президентських виборів. За його словами, причиною цього є дія воєнного стану в державі.

Про це у коментарі "24 каналу" секретар РНБО заявив в понеділок, 5 лютого.

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В Україні не проводитимуть вибори поки діє воєнний стан

Данілов зауважив, що в Україні президентські вибори не відбудуться, поки не закінчиться війна та не скасують воєнний стан. Секретар РНБО зазначив, що подібні заходи обговорюватимуть лише після перемоги нашої держави у війні проти Росії.

"Вибори ми проведемо вже тоді, коли здобудемо перемогу у цій війні", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні не будуть проводити вибори під час дії правового режиму воєнного стану. Таке рішення колективно ухвалили представники всіх гілок влади держави. 

Додамо, політичний експерт Олексій Кошель висловився про можливість проведення виборів через додаток "Дія". Він назвав це катастрофою.

Також ми писали про те, що немалий відсоток українців підтримав би на президентських виборах чинного президента Володимира Зеленського, згідно з опитуванням "Передових Правових Ініціатив". Це пов'язано з тим, що в українського лідера з'явився серйозний конкурент.

РНБО
війна
вибори
Олексій Данілов
Україна
воєнний стан

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