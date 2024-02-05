Данилов ответил, когда в Украине станет возможным проведение выборов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: sluga-narodu.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что в Украине сейчас невозможно проведение президентских выборов. По его словам, причиной этого является действие военного положения в государстве.

Об этом в комментарии "24 канала" секретарь СНБО заявил в понедельник, 5 февраля.

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В Украине не будут проводить выборы пока действует военное положение

Данилов заметил, что в Украине президентские выборы не состоятся, пока не закончится война и не отменят военное положение. Секретарь СНБО отметил, что подобные меры будут обсуждаться только после победы нашего государства в войне против России.

"Выборы мы проведем уже тогда, когда одержим победу в этой войне", — подчеркнул чиновник.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине не будут проводить выборы во время действия правового режима военного положения. Такое решение коллективно приняли представители всех ветвей власти государства.

Добавим, политический эксперт Алексей Кошель высказался о возможности проведения выборов через приложение "Дія". Он назвал это катастрофой.

Также мы писали о том, что немалый процент украинцев поддержал бы на президентских выборах действующего президента Владимира Зеленского, согласно опросу "Передовых правовых инициатив". Это связано с тем, что у украинского лидера появился серьезный конкурент.