Президентские выборы в Азербайджане — стало известно, кто лидирует
В Азербайджане в среду, 7 февраля, завершилось голосование на внеочередных выборах президента. В настоящее время лидирует действующий лидер Ильхам Алиев.
Об этом сообщает "АЗЕРТАДЖ".
Президентские выборы в Азербайджане
По данным экзитпола, за Алиева проголосовало 93,9% избирателей.
Остальные кандидаты получили такое количество голосов:
- Гудрат Гасангулиев, кандидат от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" (ПНФЦА) — 1,2%;
- самовыдвиженец Запад Орудж — 1,8%;
- Фазиль Мустафа, кандидат от партии "Великое творение" (ПВС) — 1,5%;
- Эльшад Мусаев, кандидат от партии "Великий Азербайджан" (ПВА) — 0,4%;
- Разе Нуруллаев, кандидат от партии "Национальный фронт" (ПНФ) — 0,9%;
- самовыдвиженец Фуад Алиев — 0,3%.
В Информационном центре Центральной избирательной комиссии рассказали, что в голосовании приняли участие около 4,6 млн граждан. Это составляет 70,85% зарегистрированных избирателей. Предварительные данные о явке избирателей будут объявлены позже.
Впервые за 30 лет президентские выборы прошли на территории всего Азербайджана, в то время как в течение прошлых лет Нагорный Карабах находился под оккупацией Армении.
Напомним, Кремль может не разрешить единому антивоенному кандидату в президенты России Борису Надежину баллотироваться на выборах в марте 2024 года. Это может произойти из-за его популярности среди избирателей, которая оказалась больше, чем ожидалось.
Также мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что в Украине сейчас невозможно проведение президентских выборов. По его словам, причиной этого является действие военного положения в государстве.
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