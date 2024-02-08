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Зеленський привітав Алієва, який уп'яте переміг на виборах в Азербайджані

8 лютого 2024 15:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський привітав Алієва, який уп'яте переміг на виборах в Азербайджані
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва з переобранням президентом Азербайджану. Він наголосив, що цінує взаємну підтримку територіальної цілісності та суверенітету між двома державами. 

Привітання глави держави оприлюднено у соцмережі Х .

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Зеленський привітав Алієва. Фото: скриншот

Зеленський привітав Алієва

"Вітаю Ільхама Алієва з обранням Президентом Азербайджану на новий термін. Бажаю подальшої успішної й результативної діяльності на благо азербайджанського народу. Ціную взаємну підтримку суверенітету та територіальної цілісності наших держав", — зазначив Зеленський.

Український лідер також подякував Азербайджану за гуманітарну й іншу допомогу у складний час, коли Україна бореться за свою свободу.

"Ціную особисті конструктивні й довірливі відносини з Президентом Алієвим, виконання домовленостей і плідну взаємодію між нашими командами", — додав президент України.

Зеленський висловив переконання, що стратегічні відносини між Україною та Азербайджаном надалі лише зміцнюватимуться.

Раніше ми повідомляли, що в Азербайджані у середу, 7 лютого, завершилося голосування на позачергових виборах президента. Чинний президент Ільхам Алієв з самого початку був лідером перегонів. Тепер він стане президентом країни вп'яте.

Варто зазначити, що вперше за 30 років президентські вибори відбулися на території всього Азербайджану, тоді як протягом минулих років Нагірний Карабах перебував під окупацією Вірменії.

Володимир Зеленський
вибори
Азербайджан
Україна
президент

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