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Вірменія не є союзницею Росії у війні проти України, — Пашинян

12 лютого 2024 12:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вірменія не є союзницею Росії у війні проти України, — Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником РФ проти України. При цьому він зазначив, що така позиція не означає вибір між Росією та західними країнами.

Про це Пашинян повідомив в інтерв'ю виданню The Telegraph, у неділю, 11 лютого.

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Пашинян розповів, що коли в Україні почалася війна, він заявив, що Вірменія не виступає союзником Росії. За словами вірменського прем’єра, це реальна позиція країни.

"Наша взаємодія в галузі безпеки зі США, Францією та іншими країнами не націлена проти іншого нашого партнера у цій сфері", — зазначив глава вірменського уряду.

Пашинян також повідомив, що партнери Вірменії можуть відчувати стурбованість з приводу їхніх взаємин і потенційного впливу цих відносин на сферу безпеки.

"Ми прагнемо максимальної прозорості у розв'язанні цих питань, активно обговорюючи з нашими партнерами їхні спільні стратегії", додав прем'єр.

Нагадаємо, Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), згідно з яким Вірменія має право заарештувати Володимира Путіна.

Раніше Пашинян зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами.

Вірменія
Нікол Пашинян
політики
війна в Україні
історія взаємин
Росія

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