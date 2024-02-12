Армения не является союзницей России в войне против Украины, — Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: росСМИ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ против Украины. При этом он указал, что такая позиция не означает выбор между Россией и западными странами.

Об этом Пашинян сообщил в интервью изданию The Telegraph, в воскресенье, 11 февраля.

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Пашинян рассказал, что когда в Украине началась война, он заявил, что Армения не выступает в качестве союзника России. По словам армянского премьера, это реальная позиция страны.

"Наше взаимодействие в области безопасности с США, Францией и другими странами не нацелено против другого нашего партнера в этой сфере", — отметил глава армянского правительства.

Пашинян также сообщил, что партнеры Армении могут испытывать обеспокоенность по поводу их взаимоотношений и потенциального влияния этих отношений на сферу безопасности.

"Мы стремимся к максимальной прозрачности в решении этих вопросов, активно обсуждая с нашими партнерами их общие стратегии", — добавил премьер.

Напомним, Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МКС), согласно которому Армения имеет право арестовать Владимира Путина.

Ранее Пашинян встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленский и обсудил с ним перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.