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Армения обвинила Азербайджан в подготовке войны против страны

16 февраля 2024 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Армения обвинила Азербайджан в подготовке войны против страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне против его страны. Соответствующее заявление последовало после гибели четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщают JAMnews и RFI.

Вторжение Азербайджана в Армению

Армянский премьер уверен, что намерения Азербайджана "остаются неизменными" и он готовится "проводить политику военного принуждения против Республики Армения". Пашинян объяснил, что пришел к этому выводу в связи с последними событиями, в частности, гибелью четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении", — сказал Пашинян на заседании правительства.

В Армении обеспокоены, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию страны, чтобы создать сухопутный мост к своему эксклаву Нахичевань.

Отметим, эксклав — это регион, отделенный от основной территории страны и окруженный одним или несколькими государствами.

Напомним, ранее Министерство обороны Армении заявило, что 13 февраля военные Азербайджана атаковали их позиции по стрелковому оружию. В результате ранены.

Добавим, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ против Украины. При этом он отметил, что такая позиция не означает выбора между Россией и западными странами.

война
Азербайджан
Армения
Никол Пашинян
безопасность

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