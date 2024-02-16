Армения обвинила Азербайджан в подготовке войны против страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне против его страны. Соответствующее заявление последовало после гибели четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщают JAMnews и RFI.

Вторжение Азербайджана в Армению

Армянский премьер уверен, что намерения Азербайджана "остаются неизменными" и он готовится "проводить политику военного принуждения против Республики Армения". Пашинян объяснил, что пришел к этому выводу в связи с последними событиями, в частности, гибелью четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении", — сказал Пашинян на заседании правительства.

В Армении обеспокоены, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию страны, чтобы создать сухопутный мост к своему эксклаву Нахичевань.

Отметим, эксклав — это регион, отделенный от основной территории страны и окруженный одним или несколькими государствами.

Напомним, ранее Министерство обороны Армении заявило, что 13 февраля военные Азербайджана атаковали их позиции по стрелковому оружию. В результате ранены.

Добавим, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ против Украины. При этом он отметил, что такая позиция не означает выбора между Россией и западными странами.