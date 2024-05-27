В Армении начались протесты против правительства Пашиняна

Стычка в Армении. Фото: росСМИ

В Армении с утра, 27 мая, продолжается ряд масштабных протестов, которые уже охватили Ереван и другие города. Протестующие требуют немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает армянское информбюро News.am.

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Главными условиями митингующих являются отставка действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращение передачи пограничных сел под контроль Азербайджана.

Протесты в Армении. Источник: росСМИ

Протесты возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Србазан, возглавляющий движение "Тавуш во имя Родины".

❗️The situation has become tense on Abovyan Street in #Yerevan



The Red Berets have started detaining the participants of the disobedience action, Igor Khachaturov, the son of the former general secretary of the #CSTO, Yuri Khachaturov, is among those being detained. pic.twitter.com/ygQqFkNDGy — Alphanews Armenian Network (@AlphaNewsAM) May 27, 2024

Как сообщается, на места уже прибыли спецподразделения, которые устроили разгон демонстрантов. Несколько участников протеста уже были задержаны, среди которых, как передает армянская оппозиция — член фракции "Армения" Ашот Симоньян.

Армянские спецподразделения задерживают протестующего. Источник: скриншот

С чем связаны протесты

Отметим, что столь масштабные акции продолжаются еще с середины апреля. Ключевым поводом для митингов стало решение о делимитации азербайджанского приграничья, которое должно было стартовать в Тавушском районе. Согласно ему, Ереван должен отдать Баку четыре села.

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил о готовности армянского правительства отдать Азербайджану пограничные села Тавушской области, чтобы не было войны.

Незадолго до этого глава армянского правительства объявил о выходе страны из состава ОДКБ из-за постоянных давлений со стороны Кремля.