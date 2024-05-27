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В Армении начались протесты против правительства Пашиняна

27 мая 2024 11:45
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Илья Рябинин
редактор
В Армении начались протесты против правительства Пашиняна
Стычка в Армении. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Армении с утра, 27 мая, продолжается ряд масштабных протестов, которые уже охватили Ереван и другие города. Протестующие требуют немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщает армянское информбюро News.am.

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Главными условиями митингующих являются отставка действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также прекращение передачи пограничных сел под контроль Азербайджана.

забастовки в армии
Протесты в Армении. Источник: росСМИ

Протесты возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Баграт Србазан, возглавляющий движение "Тавуш во имя Родины".

Как сообщается, на места уже прибыли спецподразделения, которые устроили разгон демонстрантов. Несколько участников протеста уже были задержаны, среди которых, как передает армянская оппозиция — член фракции "Армения" Ашот Симоньян.

В Армении начались протесты против правительства Пашиняна - фото 2
Армянские спецподразделения задерживают протестующего. Источник: скриншот

С чем связаны протесты

Отметим, что столь масштабные акции продолжаются еще с середины апреля. Ключевым поводом для митингов стало решение о делимитации азербайджанского приграничья, которое должно было стартовать в Тавушском районе. Согласно ему, Ереван должен отдать Баку четыре села.

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил о готовности армянского правительства отдать Азербайджану пограничные села Тавушской области, чтобы не было войны.

Незадолго до этого глава армянского правительства объявил о выходе страны из состава ОДКБ из-за постоянных давлений со стороны Кремля.

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