Вірменія призупинила членство в ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна призупинила членство в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Це пов'язано з постійним тиском з боку Росії.

Про це Пашинян сказав в інтерв'ю телеканалу France 24.

Чому Вірменія припинила участь в ОДКБ

Пашинян розповів, що основна причина, чому Вірменія призупиняє членство в ОДКБ, — позиція російської влади, яка там домінує. За його словами, проти нього "не слабшає" російська пропаганда, а кілька місяців тому керівництво РФ "відкрито закликала вірменське населення повалити владу".

Крім того, ще однією причиною є невиконання договору про колективну безпеку щодо Єревану, особливо у 2021-2022 роках. Зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через брак політичної оцінки "агресії Азербайджану" проти суверенітету Вірменії

"Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", — сказав він.

У Вірменії також занепокоєні через дії росіян щодо затримання російського дезертира Дмитра Сертакова. Він ув'язнений через відмову воювати проти України.

Нагадаємо, нещодавно Пашинян заявив, що Азербайджан готується до повномасштабної війни проти його країни. Відповідна заява пролунала після загибелі чотирьох вірменських військових на кордоні з Азербайджаном.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що 13 лютого військові Азербайджану атакували їхні позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок цього є поранені.