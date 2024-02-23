Армения приостановила членство в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это связано с постоянным давлением со стороны России.

Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу France 24.

Почему Армения прекратила участие в ОДКБ

Пашинян рассказал, что основная причина, почему Армения приостанавливает членство в ОДКБ — позиция российских властей, которые там доминируют. По его словам, против него "не ослабевает" российская пропаганда, а несколько месяцев назад руководство РФ "открыто призвало армянское население свергнуть власть".

Кроме того, еще одной причиной является невыполнение договора о коллективной безопасности касаемо Еревану, особенно в 2021-2022 годах. В частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении

"Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", — сказал он.

В Армении также обеспокоены действиями россиян с задержанием российского дезертира Дмитрия Сертакова. Он заключен из-за отказа воевать против Украины.

Напомним, недавно Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне против его страны. Соответствующее заявление последовало после гибели четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что 13 февраля военные Азербайджана атаковали их позиции из стрелкового оружия. В результате чего есть раненые.