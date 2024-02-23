Армения приостановила членство в ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это связано с постоянным давлением со стороны России.
Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу France 24.
Почему Армения прекратила участие в ОДКБ
Пашинян рассказал, что основная причина, почему Армения приостанавливает членство в ОДКБ — позиция российских властей, которые там доминируют. По его словам, против него "не ослабевает" российская пропаганда, а несколько месяцев назад руководство РФ "открыто призвало армянское население свергнуть власть".
Кроме того, еще одной причиной является невыполнение договора о коллективной безопасности касаемо Еревану, особенно в 2021-2022 годах. В частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении
"Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", — сказал он.
В Армении также обеспокоены действиями россиян с задержанием российского дезертира Дмитрия Сертакова. Он заключен из-за отказа воевать против Украины.
Напомним, недавно Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне против его страны. Соответствующее заявление последовало после гибели четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.
Министерство обороны Армении заявило, что 13 февраля военные Азербайджана атаковали их позиции из стрелкового оружия. В результате чего есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!