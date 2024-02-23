Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Армения приостановила членство в ОДКБ arrow

Армения приостановила членство в ОДКБ

23 февраля 2024 09:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Армения приостановила членство в ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна приостановила членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это связано с постоянным давлением со стороны России.

Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу France 24.

Почему Армения прекратила участие в ОДКБ

Пашинян рассказал, что основная причина, почему Армения приостанавливает членство в ОДКБ — позиция российских властей, которые там доминируют. По его словам, против него "не ослабевает" российская пропаганда, а несколько месяцев назад руководство РФ "открыто призвало армянское население свергнуть власть".

Кроме того, еще одной причиной является невыполнение договора о коллективной безопасности касаемо Еревану, особенно в 2021-2022 годах. В частности, когда Пашиняну предложили подписать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за отсутствия политической оценки "агрессии Азербайджана" против суверенитета Армении

"Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", — сказал он.

В Армении также обеспокоены действиями россиян с задержанием российского дезертира Дмитрия Сертакова. Он заключен из-за отказа воевать против Украины. 

Напомним, недавно Пашинян заявил, что Азербайджан готовится к полномасштабной войне против его страны. Соответствующее заявление последовало после гибели четырех армянских военных на границе с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что 13 февраля военные Азербайджана атаковали их позиции из стрелкового оружия. В результате чего есть раненые.

Армения
Никол Пашинян
ОДКБ
безопасность
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

Актуальное по теме