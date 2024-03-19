Вірменія готова віддати частину своєї території Азербайджану, щоб не було війни

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: oxu.az

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрівся з жителями прикордонних сіл Тавушської області. Він висловив стурбованість тим, що ризик початку військових дій значно зріс і бої можуть статися найближчим часом

Про це повідомило видання Tass.ru у вівторок, 19 березня.

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Заява Нікола Пашиняна

На пресконференції минулого тижня Пашинян визнав, що Азербайджан вимагає негайно передати під його контроль чотири села-ексклави, що межують з Тавушською областю і перейшли під контроль Вірменії після військових дій у 1990-х роках.

Пашинян висловив думку, що якщо Вірменія відмовиться від будь-яких дій, це може призвести до війни. Пашинян також підкреслив своє розуміння серйозності наслідків можливого конфлікту та необхідності попередження громадян про потенційну загрозу.

Він також зазначив, що Азербайджан не має наміру відступати з територій біля вірменського кордону, захоплених після конфлікту 1990-х років.

Нагадаємо, що Вірменія призупинила членство в ОДКБ.

Раніше ми писали, що Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни проти країни.