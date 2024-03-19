Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Армения готова отдать часть своей территории Азербайджану, чтобы не было войны arrow

Армения готова отдать часть своей территории Азербайджану, чтобы не было войны

19 марта 2024 13:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Армения готова отдать часть своей территории Азербайджану, чтобы не было войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: oxu.az
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с жителями пограничных сел Тавушской области. Он выразил обеспокоенность тем, что риск начала военных действий значительно вырос и бои могут произойти в ближайшее время

Об этом сообщило издание Tass.ru во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Заявление Никола Пашиняна

На пресс-конференции на прошлой неделе Пашинян признал, что Азербайджан требует немедленно передать под его контроль четыре села-эксклавы, граничащие с Тавушской областью и перешедшие под контроль Армении после военных действий в 1990-х годах.

Пашинян высказал мнение, что если Армения откажется от каких-либо действий, это может привести к войне. Пашинян подчеркнул свое понимание серьезности последствий возможного конфликта и необходимости предупреждения граждан о потенциальной угрозе.

Он также отметил, что Азербайджан не намерен отступать с территорий у армянской границы, захваченных после конфликта 1990-х годов.

Напомним, что Армения приостановила членство в ОДКБ.

Раньше мы писали, что Армения обвинила Азербайджан в подготовке войны против страны.

война
Азербайджан
Армения
Никол Пашинян
политики

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться