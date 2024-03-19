Армения готова отдать часть своей территории Азербайджану, чтобы не было войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с жителями пограничных сел Тавушской области. Он выразил обеспокоенность тем, что риск начала военных действий значительно вырос и бои могут произойти в ближайшее время
Об этом сообщило издание Tass.ru во вторник, 19 марта.
Заявление Никола Пашиняна
На пресс-конференции на прошлой неделе Пашинян признал, что Азербайджан требует немедленно передать под его контроль четыре села-эксклавы, граничащие с Тавушской областью и перешедшие под контроль Армении после военных действий в 1990-х годах.
Пашинян высказал мнение, что если Армения откажется от каких-либо действий, это может привести к войне. Пашинян подчеркнул свое понимание серьезности последствий возможного конфликта и необходимости предупреждения граждан о потенциальной угрозе.
Он также отметил, что Азербайджан не намерен отступать с территорий у армянской границы, захваченных после конфликта 1990-х годов.
Напомним, что Армения приостановила членство в ОДКБ.
Раньше мы писали, что Армения обвинила Азербайджан в подготовке войны против страны.
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