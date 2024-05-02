У Варшаві поляки побили громадянку Білорусі, яку прийняли за українку

Полька тримає за волосся дівчину з Білорусі. Фото: скриншот

У Варшаві пара поляків побила білоруску за російську мову. Спершу жертва намагалася не звертати уваги на агресорів, але коли одна з нападниць сплюнула їй в обличчя, білоруска відповіла ударом по сідницях.

Про це повідомило польське видання wprost у четвер, 2 травня.

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Напад на білоруску у Польщі

У Варшаві у вівторок, 30 квітня, біля станції метро "Księcia Janusza", де 22-річна білоруська прогулювалася з подругою, розмовляючи російською. Раптово до них підійшла пара. Жінка, вживаючи ненормативну лексику, вимагала від дівчат повернутися до України.

Дівчата намагалися не звертати уваги на неї, але вона продовжувала ображати їх і в певний момент підійшла до білоруської та сказала: "Вали в Україну!", після чого плюнула їй в обличчя і намагалася піти. У відповідь білоруська ударила її ногою по сідницях. Полька обернулася, схопила білоруську за волосся, а її супутник кілька разів ударив дівчину.

Спочатку перехожі не реагували, але через декілька хвилин один з них погрозив викликати поліцію. Після цього пара злякалася і втекла. Білоруській жінці порадили дочекатися автобуса і відправитися до поліції, де вона заявила про напад.

Потерпіла подала заяву в поліцію, оскільки отримала черепно-мозкову травму. За її словами, нападники могли бути під дією алкоголю. За свій вчинок зловмисникам може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили особи вбитих українців у Німеччини. Ними виявились двоє українських військовослужбовців, які перебували на реабілітації в місцевій клініці.

Також ми повідомляли, що в угорському Будапешті у четвер, 2 травня, під час сварки було вбито українця. Чоловік помер від ножових поранень, вбивцю було затримано угорською поліцією.