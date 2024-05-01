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У Варшаві невідомі намагалися підпалити синагогу — деталі

1 травня 2024 15:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Варшаві невідомі намагалися підпалити синагогу — деталі
Синагога "Ножиків". Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Варшаві в середу, 1 травня, невідомі намагалися підпалити синагогу. Для цього зловмисники використали коктейлі "Молотова".

Про це пише місцеве видання PAP.

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Спроба підпалу синагоги у Варшаві

Поліція Варшави отримали повідомлення про спробу підпалу синагоги, правоохоронці проводять розслідування інциденту. 

Водночас очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський написав в X, що цим вчинком хтось намагається зірвати святкування 20-ї річниці вступу країни до Європейського Союзу.

"Хтось намагався підпалити синагогу в Ножику коктейлем Молотова. Слава Богу, ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати нашу річницю вступу до ЄС?", — йдеться у дописі.

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Скриншот допису Сікорського

Спробу підпалу синагоги також засудило посольство США в Польщі.

"Місія США в Польщі рішуче засуджує напад на синагогу "Ножик" у Варшаві. Ми солідарні з членами синагоги та всією єврейською громадою Польщі. Ми підтримуємо всіх, хто бореться з антисемітизмом", — наголошується в повідомленні.

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Скриншот допису посольства США у Польщі

Нагадаємо, раніше у Франції оголошували найвищий рівень небезпеки через загрозу терактів. 

Також ми писали, що ФБР стурбоване можливістю здійснення атаки в США, подібної до теракту в російському торговельному центрі "Крокус". 

Польща
пожежа
підпал
антисемітизм
Варшава

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