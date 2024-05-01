У Варшаві невідомі намагалися підпалити синагогу — деталі

Синагога "Ножиків". Фото: Wikipedia

У Варшаві в середу, 1 травня, невідомі намагалися підпалити синагогу. Для цього зловмисники використали коктейлі "Молотова".

Про це пише місцеве видання PAP.

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Поліція Варшави отримали повідомлення про спробу підпалу синагоги, правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Водночас очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський написав в X, що цим вчинком хтось намагається зірвати святкування 20-ї річниці вступу країни до Європейського Союзу.

"Хтось намагався підпалити синагогу в Ножику коктейлем Молотова. Слава Богу, ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати нашу річницю вступу до ЄС?", — йдеться у дописі.

Скриншот допису Сікорського

Спробу підпалу синагоги також засудило посольство США в Польщі.

"Місія США в Польщі рішуче засуджує напад на синагогу "Ножик" у Варшаві. Ми солідарні з членами синагоги та всією єврейською громадою Польщі. Ми підтримуємо всіх, хто бореться з антисемітизмом", — наголошується в повідомленні.

Скриншот допису посольства США у Польщі

Нагадаємо, раніше у Франції оголошували найвищий рівень небезпеки через загрозу терактів.

Також ми писали, що ФБР стурбоване можливістю здійснення атаки в США, подібної до теракту в російському торговельному центрі "Крокус".