Директор ФБР попередив про можливий теракт в США

Директор ФБР Крістофер Рей. Фото: AFP

Федеральне бюро розвідки Сполучених Штатів Америки стурбоване можливістю здійснення атаки, подібної до теракту в російському торговельному центрі "Крокус". Про це йдеться у заяві директора бюро Крістофера Рея для Палати представників.

Про це пише Reuters.

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"Зростання стурбованості викликає "можливість скоординованої атаки тут, у нас, подібній атаці ІДІЛ-К, яку ми бачили в концертному залі "Росія" пару тижнів тому", — зазначив Рей.

Він планує тиснути на американських законодавців, аби вони відновили програму спостереження, термін дії якої спливає цього місяця. Голова ФБР вважає цю систему незамінним інструментом проти ворогів США.

Як відомо, перегляд цієї програми було заблоковано Палатою представників на тлі побоювань, аби він не зайшов занадто далеко в обмеження повноважень уряду з нагляду.

Раніше The Washington Post писало, що США не просто попереджали Росію про загрозу теракту, але й вказували на місце, де він може відбутися.

Крім того, у Франції оголошували найвищий рівень небезпеки через загрозу терактів.