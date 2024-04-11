Директор ФБР предупредил о возможном теракте в США

Директор ФБР Кристофер Рэй. Фото: AFP

Федеральное бюро разведки Соединенных Штатов Америки озабочено возможностью совершения подобной атаки к теракту в российском торговом центре "Крокус". Об этом говорится в заявлении директора бюро Кристофера Рэя для Палаты представителей.

Об этом пишет Reuters.

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"Рост обеспокоенности вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, у нас, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы видели в концертном зале "Россия" пару недель назад", — отметил Рей.

Он планирует давить на американских законодателей, чтобы они возобновили программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце. Глава ФБР считает эту систему незаменимым инструментом против врагов США.

Как известно, пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей на фоне опасений, чтобы он не зашел слишком далеко в ограничение полномочий правительства с надзора.

Ранее The Washington Post писало, что США не просто предупреждали Россию об угрозе теракта, но указывали на место, где он может состояться.

Кроме того, во Франции объявляли самый высокий уровень опасности из-за угрозы терактов.