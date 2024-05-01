В Варшаве неизвестные пытались поджечь синагогу — детали

Синагога "Ножиков". Фото: Wikipedia

В Варшаве в среду, 1 мая, неизвестные пытались поджечь синагогу. Для этого злоумышленники использовали коктейли "Молотова".

Об этом пишет местное издание PAP.

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Полиция Варшавы получила уведомление о попытке поджога синагоги, правоохранители проводят расследование инцидента.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский написал в X, что этим поступком кто-то пытается сорвать празднование 20-летия вступления страны в Европейский Союз.

"Кто-то пытался поджечь синагогу в Ножике коктейлем Молотова. Слава Богу, никто не пострадал. Интересно, кто пытается сорвать нашу годовщину вступления в ЕС?", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Сикорского

Попытку поджога синагоги также осудило посольство США в Польше.

"Миссия США в Польше решительно осуждает нападение на синагогу "Ножик" в Варшаве. Мы солидарны с членами синагоги и всей еврейской общиной Польши. Мы поддерживаем всех, кто борется с антисемитизмом", — отмечается в сообщении.

Скриншот сообщения посольства США в Польше

Напомним, ранее во Франции объявляли самый высокий уровень опасности из-за угрозы терактов.

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