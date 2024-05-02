В Варшаве поляки избили гражданку Беларуси, которую приняли за украинку

Полька держит девушку за волосы из Беларуси. Фото: скриншот

В Варшаве пара поляков избила белоруску за русский язык. Сначала жертва пыталась не обращать внимания на агрессоров, но когда одна из нападающих плюнула ей в лицо, белоруска ответила ударом по ягодицам.

Об этом сообщило польское издание wprost в четверг, 2 мая.

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В Варшаве во вторник, 30 апреля, возле станции метро "Księcia Janusza", где 22-летняя белорусская прогуливалась с подругой, разговаривая по-русски. Внезапно к ним подошла пара. Женщина, употребляя ненормативную лексику, требовала от девушек вернуться в Украину.

Девушки пытались не обращать внимания на нее, но она продолжала оскорблять их и в определенный момент подошла к белорусской и сказала: "Вали в Украину!", после чего плюнула ей в лицо и пыталась уйти. В ответ белорусская ударила ее ногой по ягодицам. Полька обернулась, схватила белорусску за волосы, а ее спутник несколько раз ударил девушку.

Сначала прохожие не реагировали, но через несколько минут один из них пригрозил вызвать полицию. После этого пара испугалась и убежала. Белорусской женщине посоветовали дождаться автобуса и отправиться в полицию, где она заявила о нападении.

Потерпевшая подала заявление в полицию, поскольку получила черепно-мозговую травму. По ее словам, нападавшие могли находиться под действием алкоголя. За свой поступок злоумышленникам может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в местной клинике.

Также мы сообщали, что в венгерском Будапеште в четверг, 2 мая, во время ссоры был убит украинец. Мужчина умер от ножевых ранений, убийца был задержан венгерской полицией.