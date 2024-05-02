Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Варшаве поляки избили гражданку Беларуси, которую приняли за украинку arrow

В Варшаве поляки избили гражданку Беларуси, которую приняли за украинку

2 мая 2024 18:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Варшаве поляки избили гражданку Беларуси, которую приняли за украинку
Полька держит девушку за волосы из Беларуси. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Варшаве пара поляков избила белоруску за русский язык. Сначала жертва пыталась не обращать внимания на агрессоров, но когда одна из нападающих плюнула ей в лицо, белоруска ответила ударом по ягодицам.

Об этом сообщило польское издание wprost в четверг, 2 мая.

Читайте также:

Нападение на белоруску в Польше

В Варшаве во вторник, 30 апреля, возле станции метро "Księcia Janusza", где 22-летняя белорусская прогуливалась с подругой, разговаривая по-русски. Внезапно к ним подошла пара. Женщина, употребляя ненормативную лексику, требовала от девушек вернуться в Украину.

Девушки пытались не обращать внимания на нее, но она продолжала оскорблять их и в определенный момент подошла к белорусской и сказала: "Вали в Украину!", после чего плюнула ей в лицо и пыталась уйти. В ответ белорусская ударила ее ногой по ягодицам. Полька обернулась, схватила белорусску за волосы, а ее спутник несколько раз ударил девушку.

Сначала прохожие не реагировали, но через несколько минут один из них пригрозил вызвать полицию. После этого пара испугалась и убежала. Белорусской женщине посоветовали дождаться автобуса и отправиться в полицию, где она заявила о нападении.

Потерпевшая подала заявление в полицию, поскольку получила черепно-мозговую травму. По ее словам, нападавшие могли находиться под действием алкоголя. За свой поступок злоумышленникам может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в местной клинике.

Также мы сообщали, что в венгерском Будапеште в четверг, 2 мая, во время ссоры был убит украинец. Мужчина умер от ножевых ранений, убийца был задержан венгерской полицией.

Беларусь
Польша
драка
русский язык
Украина
Варшава

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри