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В Угорщині під час сварки вбили українця — що кажуть у поліції

2 травня 2024 17:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Угорщині під час сварки вбили українця — що кажуть у поліції
Автомобіль поліції Угорщини. Фото ілюстративне: flickr
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В угорському Будапешті у четвер, 2 травня, під час сварки було вбито українця. Чоловік помер від ножових поранень, вбивцю було затримано угорською поліцією.

Про це повідомляє угорський таблоїд Blikk з посиланням на заяву пресслужби Головного управління поліції Будапешта

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В Угорщині вбили українця

Згідно з заявою угорських правоохоронців, 44-річний казах та 48-річний українець разом перебували в будинку, де й посварились. Конфлікт переріс у бійку, під час якої громадянин Казахстану кілька разів вдарив українця ножем.

Через отримані важкі поранення та кровотечу той помер на місці. Поліція, яка була на місце злочину, затримала вбивцю та порушила кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Нагадаємо, раніше у німецькому Мурнау-ам-Штафельзее в одному з торговельних центрів було вбито двох українських військових, 1987 та 2001 років народження.

Вбиті проходили медичну реабілітацію в Німеччині. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

українці
вбивство
поліція
Угорщина
Україна
Казахстан
Кримінал

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