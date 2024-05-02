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В Венгрии во время ссоры убили украинца — что говорят в полиции

2 мая 2024 17:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Венгрии во время ссоры убили украинца — что говорят в полиции
Автомобиль полиции Венгрии. Фото иллюстративное: оф.сайт полиции Венгрии
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В венгерском Будапеште в четверг, 2 мая, во время ссоры был убит украинец. Мужчина умер от ножевых ранений, а убийца был задержан венгерской полицией.

Об этом сообщает венгерский таблоид Blikk со ссылкой на заявление пресс-службы Главного управления полиции Будапешта.

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В Венгрии убили украинца

Согласно заявлению венгерских правоохранителей, 44-летний казах и 48-летний украинец вместе находились в доме, где и поссорились. Конфликт перерос в драку, во время которой гражданин Казахстана несколько раз ударил украинца ножом.

Из-за полученных тяжелых ранений и кровотечения умер на месте. Прибывшая на место преступления полиция, задержала убийцу с поличным, и возбудила уголовное дело по подозрению в убийстве.

Напомним, ранее в немецком Мурнау-ам-Штафельзее в одном из торговых центров были убиты два украинских военных, 1987 и 2001 годов рождения.

Они проходили медицинскую реабилитацию в Германии. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

украинцы
убийство
полиция
Венгрия
Украина
Казахстан
Криминал

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