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Вбивство українських військових у Німеччині — в МЗС розповіли деталі

28 квітня 2024 21:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вбивство українських військових у Німеччині — в МЗС розповіли деталі
Німецькі поліцейські. Фото: поліція Німеччини
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, Німеччина, на території місцевого торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України у суботу, 27 квітня. Йдеться про чоловіків 1987 та 2001 років народження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у неділю, 28 квітня.

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Вбивство українців у Німеччині

"За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблими були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Наразі українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили чоловіки, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. 

Що відомо про вбивство українців

Нагадаємо, що у німецькому містечку Мурнау в одному з торговельних центрів в суботу, 27 квітня, було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.

Також правоохоронці встановили особи вбитих українців у Німеччини. Ними виявились двоє українських військовослужбовців, які перебували на реабілітації в місцевій клініці.

Дмитро Кулеба
Німеччина
українці
вбивство
МЗС
поліція
різанина
військові

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