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Убийство украинских военных в Германии — в МИД рассказали детали

28 апреля 2024 21:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Убийство украинских военных в Германии — в МИД рассказали детали
Немецкие полицейские. Фото: полиция Германии
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Мурнау-ам-Штафельзее, федеральная земля Бавария, Германия, на территории местного торгового центра в результате ножевых ранений были убиты два гражданина Украины в субботу, 27 апреля. Речь идет о мужчинах 1987 и 2001 годов рождения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, 28 апреля.

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Убийство украинцев в Германии

"По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, полиция Гармиш-Партенкирхен задержала по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина РФ. Сейчас ведется следствие", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибшие были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Сейчас украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили мужчины, и устанавливают связь с их родными.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона. 

Что известно об убийстве украинцев

Напомним, что в немецком городке Мурнау в одном из торговых центров в субботу, 27 апреля, были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Также правоохранители установили личности убитых украинцев в Германии. Ими оказались два украинских военнослужащих, которые находились на реабилитации в местной клинике.

Дмитрий Кулеба
Германия
украинцы
убийство
МИД
полиция
поножовщина
военные

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