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У Твері сталася сильна пожежа в багатоповерхівці — вогонь охопив всю будівлю

14 березня 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Твері сталася сильна пожежа в багатоповерхівці — вогонь охопив всю будівлю
Пожежа в Твері. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському місті Твер у четвер, 14 березня, сталося масштабне займання в багатоповерхівці. Вогонь охопив повністю все недобудоване приміщення.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Відомо, що пожежа сталася в недобудованій житловій багатоповерхівці на Бурашівському шосе. 

На відео видно, як вогонь швидко поширюється на всю споруду та вибухає, після чого в небо здіймається густий чорний дим.

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати бітум, який загорівся. Також могла спалахнути будівельна сітка.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Робочі нібито встигли втекти, постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 березня в російському Орлі стався вибух на нафтобазі, після чого вона загорілася. 

А 10 березня в Санкт-Петербурзі виникла серйозна пожежа в районі аеропорту. Там горіла промислова будівля.

Також ми писали, що 7 березня в Росії одночасно горіли два стратегічних об'єкти. 

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Росія

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