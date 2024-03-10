У районі аеропорту Пітера палає промислова база, — ЗМІ

Пожежа біля аеропорту у Пітері. Фото: росЗМІ

У Пітері виникла серйозна пожежа в районі аеропорту в неділю, 10 березня. Попередньо горить промислова будівля.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Попередньо, густий стовп диму та їдкий запах пов'язаний із пожежею у промисловій будівлі біля аеропорту. Будівля знаходиться за адресою Волхонське шосе, 4 та розміщена вона на території промислової зони Горелове.

Очевидці активно публікують фотографії у відео з місця пожежі.

На кадрах видно, що в небо височить густий стовп чорного диму, а, за словами місцевих жителів, запах настільки їдкий, що неможливо дихати.

Пожежа біля російського аеропорту. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у Росії знову пролунали вибухи 10 березня. Відомо, що виникла серйозна пожежа в Курській області, там спалахнула нафтобаза.

Раніше в Росії одночасно горіли два стратегічні об'єкти. У мережі поширили відео та фото з місця події. Загоряння виникли у Казані та Череповці.