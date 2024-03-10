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Неспокойное утро в России — в регионах вспыхнули нефтебазы и газопроводы

10 марта 2024 10:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Неспокойное утро в России — в регионах вспыхнули нефтебазы и газопроводы
Пожар в Курской области Фото: Telegram/ASTRA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России снова пылает и раздаются взрывы в воскресенье, 10 марта. Стало известно, что возник масштабный пожар в Курской области, где загорелась нефтебаза, в Ханты-Мансийском округе вспыхнул газопровод, а в Белгородском регионе звучала воздушная тревога. Местные власти Курской области заявили, что якобы украинский беспилотник атаковал объект инфраструктуры региона.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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По сети ходят видео, на которых виден масштабный пожар в Курской области, возникший утром 10 марта. Местные власти обвиняют Украину и ее дрон, якобы упавший на нефтебазу, в результате чего она вспыхнула.

"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", — написал Старовойт.

Информации о пострадавших нет.

Скриншот сообщения Старовойта
Скриншот сообщения Старовойта

Также, по данным российских СМИ в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, произошел серьезный пожар на газопроводе. Последствия возгорания неизвестны.

Напомним, 7 марта в России одновременно горели два стратегических объекта. В сети распространили видео и фото с места происшествия. Возгорания возникли в Казани и Череповце.

Ранее мы писали, что в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, который якобы атаковал беспилотник.

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