Неспокойное утро в России — в регионах вспыхнули нефтебазы и газопроводы
В России снова пылает и раздаются взрывы в воскресенье, 10 марта. Стало известно, что возник масштабный пожар в Курской области, где загорелась нефтебаза, в Ханты-Мансийском округе вспыхнул газопровод, а в Белгородском регионе звучала воздушная тревога. Местные власти Курской области заявили, что якобы украинский беспилотник атаковал объект инфраструктуры региона.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Взрывы и пожар в Курской области РФ 10 марта
По сети ходят видео, на которых виден масштабный пожар в Курской области, возникший утром 10 марта. Местные власти обвиняют Украину и ее дрон, якобы упавший на нефтебазу, в результате чего она вспыхнула.
"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", — написал Старовойт.
Информации о пострадавших нет.
Также, по данным российских СМИ в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, произошел серьезный пожар на газопроводе. Последствия возгорания неизвестны.
Напомним, 7 марта в России одновременно горели два стратегических объекта. В сети распространили видео и фото с места происшествия. Возгорания возникли в Казани и Череповце.
Ранее мы писали, что в Белгородской области произошел масштабный пожар на Губкинской нефтебазе, который якобы атаковал беспилотник.
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