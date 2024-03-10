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Неспокійний ранок в Росії — в регіонах спалахнули нафтобази і газопроводи

10 березня 2024 10:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Неспокійний ранок в Росії — в регіонах спалахнули нафтобази і газопроводи
Пожежа у Курській області. Фото: Telegram/ASTRA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії знову палає та лунають вибухи в неділю, 10 березня. Стало відомо, що виникла масштабна пожежа у Курській області, де загорілася нафтобаза, у Ханти-Мансійському окрузі спалахнув газопровід, а у Бєлгородському регіоні лунала повітряна тривога. Місцева влада Курської області заявила, що нібито український безпілотник атакував об'єкт інфраструктури регіону.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. 

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Мережею ширяться відео, на яких видно масштабну пожежу у Курській області, яка виникла вранці 10 березня. Місцева влада звинувачує Україну та її дрон, який нібито впав на нафтобазу, внаслідок чого вона спалахнула.

"У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби", — написав Старовойт.

Інформації про постраждалих немає.

Скриншот допису Старовойта
Скриншот допису Старовойта

Також, за даними російських ЗМІ у Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ сталася серйозна пожежа на газопроводі. Наразі наслідки спалаху невідомі.

Нагадаємо, 7 березня в Росії одночасно горіли два стратегічних об'єкти. В мережі поширили відео та фото з місця подій. Загоряння виникли у Казані та Череповці.

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області трапилася масштабна пожежа на Губкінській нафтобазі, яку нібито атакував безпілотник.

пожежа
безпілотники
газопровід
нафта
Росія
атака

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