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В районе аэропорта Питера полыхает промышленная база, — СМИ

10 марта 2024 16:13
обновлено: 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В районе аэропорта Питера полыхает промышленная база, — СМИ
Пожар возле аэропорта в Питере. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Питере возник серьезный пожар в районе аэропорта в воскресенье, 10 марта. Предварительно, горит промышленное здание.

Об этом сообщают СМИ.

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Предварительно, густой столб дыма и едкий запах связан с пожаром в промышленном здании возле аэропорта. Здание находится по адресу Волхонское шоссе, 4. и размещена она на территории промышленной зоны Горелово.

Очевидцы активно публикуют фотографии в видео с места пожара.

На кадрах видно, что в небо возвышается густой столп черного дыма, а по словам местных жителей, запах настолько едкий, что невозможно дышать.

пожар
Пожар возле российского аэропорта. Фото: росСМИ

Напомним, в России снова раздались взрывы 10 марта. Известно, что возник серьезны пожар в Курской области, там загорелась нефтебаза.

Ранее в России одновременно горели два стратегических объекта. В сети распространили видео и фото с места происшествия. Возгорания возникли в Казани и Череповце.

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Россия
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