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В Твери произошел сильный пожар в многоэтажке — огонь охватил все здание

14 марта 2024 14:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Твери произошел сильный пожар в многоэтажке — огонь охватил все здание
Пожар в Твери. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском городе Тверь в четверг, 14 марта, произошло масштабное возгорание в многоэтажке. Огонь охватил полностью все недостроенное помещение.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Известно, что пожар произошел в недостроенной жилой многоэтажке на Бурашевском шоссе.

На видео видно, как огонь быстро распространяется по всему сооружению и взрывается, после чего в небо вздымается густой черный дым.

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать загоревшийся битум. Также могла загореться строительная сетка.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Рабочие якобы успели сбежать, пострадавших нет.

Напомним, 12 марта в российском Орле произошел взрыв на нефтебазе, после чего она загорелась.

А 10 марта в Санкт-Петербурге возник серьезный пожар в районе аэропорта. Там горело промышленное здание.

Также мы писали, что 7 марта в России одновременно горели два стратегических объекта.

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