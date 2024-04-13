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У ТЦ Сіднея чоловік напав з ножем на перехожих — є загиблі та поранені

13 квітня 2024 18:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ТЦ Сіднея чоловік напав з ножем на перехожих — є загиблі та поранені
Нападник. Фото: скриншот з відео
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У торговельному центрі в Австралії чоловік вчинив напад з ножем на перехожих. Внаслідок його дій загинуло шість осіб.

Про це повідомило видання Sky News у суботу, 13 квітня.

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За наданою інформацією, нападника, якому, ймовірно, 40 років, застрелив поліцейський. Офіцер протистояв злочинцю самостійно.

Внаслідок нападу шестеро людей померли, декілька осіб, включаючи маленьку дитину, залишаються у критичному стані.

Інцидент стався у Westfield Bondi Junction, розташованому неподалік відомого пляжу Бонді в Сіднеї.

ТЦ Westfield Bondi Junction у Сіднеї. Фото: AP
ТЦ Westfield Bondi Junction у Сіднеї. Фото: AP

Поліція заявила, що після ліквідації нападника загрози більше немає, але мотиви та особа злочинця залишаються невідомими. Також не виключено, що цей акт насильства міг бути пов’язаний з тероризмом.

Нагадаємо, що директор ФБР попередив про можливий теракт в США.

Раніше ми писали, що у Франції оголошували найвищий рівень небезпеки через загрозу терактів. 

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ТЦ
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