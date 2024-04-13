У ТЦ Сіднея чоловік напав з ножем на перехожих — є загиблі та поранені

Нападник. Фото: скриншот з відео

У торговельному центрі в Австралії чоловік вчинив напад з ножем на перехожих. Внаслідок його дій загинуло шість осіб.

Про це повідомило видання Sky News у суботу, 13 квітня.

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За наданою інформацією, нападника, якому, ймовірно, 40 років, застрелив поліцейський. Офіцер протистояв злочинцю самостійно.

Внаслідок нападу шестеро людей померли, декілька осіб, включаючи маленьку дитину, залишаються у критичному стані.

Інцидент стався у Westfield Bondi Junction, розташованому неподалік відомого пляжу Бонді в Сіднеї.

ТЦ Westfield Bondi Junction у Сіднеї. Фото: AP

Поліція заявила, що після ліквідації нападника загрози більше немає, але мотиви та особа злочинця залишаються невідомими. Також не виключено, що цей акт насильства міг бути пов’язаний з тероризмом.

🇦🇺 Five people stabbed to death by an insane individual at Westfield Bondi shopping centre in Sydney, Australia 😨!!!https://t.co/ZmriS18g6X — Total Randomness (@Totalrandome) April 13, 2024

Нагадаємо, що директор ФБР попередив про можливий теракт в США.

Раніше ми писали, що у Франції оголошували найвищий рівень небезпеки через загрозу терактів.