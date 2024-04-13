В ТЦ Сиднея мужчина напал с ножом на прохожих — есть погибшие и раненые

Нападающий. Фото: скриншот с видео

В торговом центре в Австралии мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. В результате его действий погибли шесть человек.

Об этом сообщило издание Sky News в субботу, 13 апреля.

Читайте также:

Резня в ТЦ Сиднея 13 апреля

По предоставленной информации, нападающего, которому предположительно 40 лет застрелил полицейский. Офицер противостоял преступнику самостоятельно.

В результате нападения шесть человек скончались, несколько человек, включая маленького ребенка, остаются в критическом состоянии.

Инцидент произошел в Westfield Bondi Junction, расположенном неподалеку от известного пляжа Бонди в Сиднее.

ТЦ Westfield Bondi Junction в Сиднее. Фото: AP

Полиция заявила, что после ликвидации нападающего угрозы больше нет, но мотивы и личность преступника остаются неизвестными. Также не исключено, что этот акт насилия мог быть связан с терроризмом.

🇦🇺 Five people stabbed to death by an insane individual at Westfield Bondi shopping centre in Sydney, Australia 😨!!!https://t.co/ZmriS18g6X — Total Randomness (@Totalrandome) April 13, 2024

Напомним, что директор ФБР предупредил о возможном теракте в США.

Ранее мы писали, что во Франции объявляли самый высокий уровень опасности из-за угрозы терактов.