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В ТЦ Сиднея мужчина напал с ножом на прохожих — есть погибшие и раненые

13 апреля 2024 18:10
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Бригадир София
редактор
В ТЦ Сиднея мужчина напал с ножом на прохожих — есть погибшие и раненые
Нападающий. Фото: скриншот с видео
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В торговом центре в Австралии мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. В результате его действий погибли шесть человек.

Об этом сообщило издание Sky News в субботу, 13 апреля.

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По предоставленной информации, нападающего, которому предположительно 40 лет застрелил полицейский. Офицер противостоял преступнику самостоятельно.

В результате нападения шесть человек скончались, несколько человек, включая маленького ребенка, остаются в критическом состоянии.

Инцидент произошел в Westfield Bondi Junction, расположенном неподалеку от известного пляжа Бонди в Сиднее.

ТЦ Westfield Bondi Junction в Сиднее. Фото: AP
ТЦ Westfield Bondi Junction в Сиднее. Фото: AP

Полиция заявила, что после ликвидации нападающего угрозы больше нет, но мотивы и личность преступника остаются неизвестными. Также не исключено, что этот акт насилия мог быть связан с терроризмом.

Напомним, что директор ФБР предупредил о возможном теракте в США.

Ранее мы писали, что во Франции объявляли самый высокий уровень опасности из-за угрозы терактов.

убийство
террористы
полиция
ТЦ
погибшие

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