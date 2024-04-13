В ТЦ Сиднея мужчина напал с ножом на прохожих — есть погибшие и раненые
В торговом центре в Австралии мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. В результате его действий погибли шесть человек.
Об этом сообщило издание Sky News в субботу, 13 апреля.
Резня в ТЦ Сиднея 13 апреля
По предоставленной информации, нападающего, которому предположительно 40 лет застрелил полицейский. Офицер противостоял преступнику самостоятельно.
В результате нападения шесть человек скончались, несколько человек, включая маленького ребенка, остаются в критическом состоянии.
Инцидент произошел в Westfield Bondi Junction, расположенном неподалеку от известного пляжа Бонди в Сиднее.
Полиция заявила, что после ликвидации нападающего угрозы больше нет, но мотивы и личность преступника остаются неизвестными. Также не исключено, что этот акт насилия мог быть связан с терроризмом.
🇦🇺 Five people stabbed to death by an insane individual at Westfield Bondi shopping centre in Sydney, Australia 😨!!!https://t.co/ZmriS18g6X— Total Randomness (@Totalrandome) April 13, 2024
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