Трампа та Гарріс підтримує майже однакова кількість виборців Пенсільванії

У Трампа й Гарріс майже однакові шанси на перемогу у виборах, — Reuters
У Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії. Виборці віддали Гарріс незначну перевагу у менш ніж 4%.
Про це в четвер, 19 вересня, повідомило Reuters.
Що відомо про шанси Трампа й Гарріс на перемогу
Пенсільванія разом із Джорджією, Мічиганом, Північною Кароліною, Арізоною, Невадою та Вісконсіном є одним із сімох найважливіших штатів, у яких вже в листопаді відбудуться вибори.
Станом на другу половину вересня Гарріс отримала від опитаних у цьому штаті від 50% до 46% і зберігла перевагу над Трампом із похибкою — плюс-мінус 3,8 відсоткових пункти.
Серед 1 003 потенційних виборців Пенсільванії, яких опитали в період від 12 до 16 вересня включно, 48% повідомили, що голосуватимуть за Гарріс, а 47% — за Трампа. Похибка опитування становить плюс-мінус 3,6 відсоткових пункти.
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