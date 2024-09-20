Трампа та Гарріс підтримує майже однакова кількість виборців Пенсільванії

Кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс потискають один одному руки перед дебатами у Філадельфії 10 вересня. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У Дональда Трампа та Камали Гарріс майже рівні шанси на перемогу. Принаймні про це свідчать результати опитування в Пенсільванії. Виборці віддали Гарріс незначну перевагу у менш ніж 4%.

Про це в четвер, 19 вересня, повідомило Reuters.

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Пенсільванія разом із Джорджією, Мічиганом, Північною Кароліною, Арізоною, Невадою та Вісконсіном є одним із сімох найважливіших штатів, у яких вже в листопаді відбудуться вибори.

Станом на другу половину вересня Гарріс отримала від опитаних у цьому штаті від 50% до 46% і зберігла перевагу над Трампом із похибкою — плюс-мінус 3,8 відсоткових пункти.

Серед 1 003 потенційних виборців Пенсільванії, яких опитали в період від 12 до 16 вересня включно, 48% повідомили, що голосуватимуть за Гарріс, а 47% — за Трампа. Похибка опитування становить плюс-мінус 3,6 відсоткових пункти.