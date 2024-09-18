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Помпео відповів, чи є у США план порятунку своєї країни

18 вересня 2024 16:32
Валерія Барановська - редактор
США потрібно рятувати — Помпео дав несподівану відповідь
Колишній державний секретар США Майк Помпео. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

США залишаються світовим лідером, незважаючи на виклики. Довіра до американських інституцій залишається високою, люди хочуть вкладати гроші, бо вірять в систему країни.

Про це повідомив колишній державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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На думку журналістки, Сполучені Штати виглядають так, ніби втрачають силу, а їхні політичні лідери демонструють низьку якість. Вона поцікавилась, чи усвідомлюють американські політики цю ситуацію і чи існує у країни план самопорятунку.

Помпео відповів, що США продовжують залишатися лідером у багатьох сферах, зокрема в освіті та економіці.

"Я думаю, ви не праві та помиляєтеся. Немає іншої країни, як США, куди їдуть молоді люди, коли хочуть навчатися в університеті, куди прямує європейська молодь, коли хоче здобути освіту. Скільки мігрантів ризикують життям, щоб потрапити до Росії? Ніхто. Люди хочуть приїхати до США. Чому? Тому що це найвеличніша країна в історії цивілізації", — зазначив колишній державний секретар США.

Він підкреслив, що люди з різних країн світу обирають США для навчання та інвестування, оскільки довіряють їхнім інституціям та системі.

"Ми маємо чимало викликів, США шумне і непередбачуване місце. У нас є демократія у всій її повноті. І я люблю цю непередбачуваність і шум. Вартість американської фондової біржі і наших капітальних ринків абсолютно відображає те, що люди хочуть вкладати гроші в США, бо вірять в наші інституції та систему", — підкреслив Помпео.

Також він висловив надію, що виборці зможуть відсіяти політиків, які не виконують своїх обов'язків і не служать інтересам США, і більше не переоберуть їх.

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