США нужно спасать — Помпео дал неожиданный ответ

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео. Фото: скриншот с видео

США остаются мировым лидером, невзирая на вызовы. Доверие к американским институтам остается высоким, люди хотят вкладывать деньги, потому что верят в систему страны.

Об этом сообщил бывший государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Наталье Мосейчук.

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По мнению журналистки, Соединенные Штаты выглядят так, будто теряют силу, а их политические лидеры демонстрируют низкое качество. Она поинтересовалась, осознают ли американские политики эту ситуацию и существует ли у страны план самоспасения.

Помпео ответил, что США продолжают оставаться лидером во многих сферах, в частности в образовании и экономике.

"Я думаю, вы не правы и ошибаетесь. Нет другой страны, как США, куда едут молодые люди, когда хотят учиться в университете, куда направляется европейская молодежь, когда хочет получить образование. Сколько мигрантов рискуют жизнью, чтобы попасть в Россию? Никто. Люди хотят приехать в США. Почему? Потому что это величайшая страна в истории цивилизации", — отметил бывший государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что люди из разных стран мира выбирают США для обучения и инвестирования, поскольку доверяют их институтам и системе.

"Мы имеем немало вызовов, США шумное и непредсказуемое место. У нас есть демократия во всей ее полноте. И я люблю эту непредсказуемость и шум. Стоимость американской фондовой биржи и наших капитальных рынков абсолютно отражает то, что люди хотят вкладывать деньги в США, потому что верят в наши институты и систему", — подчеркнул Помпео.

Также он выразил надежду, что избиратели смогут отсеять политиков, которые не выполняют своих обязанностей и не служат интересам США, и больше не переизберут их.