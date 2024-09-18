Майк Помпео объяснил почему Украине опасно обещать вступление в НАТО

Экс-госсекретарь США Майк Помпео. Фото: скриншот

Украине вредит ее неопределенное будущее НАТО. Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страх европейских лидеров и президентов США спровоцировать Путина позволяет ему еще больше угрожать Украине и Европе эскалацией.

Об этом он заявил в интервью "Мосейчук+".

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Майк Помпео заявил, что не может ответить на планы Белого дома США в вопросе вступления Украины в НАТО и реакцию Путина на такой случай, поскольку не имеет доступа к разведывательным данным. Впрочем, он подверг критике мировых лидеров за трату времени на размышления об угрозах со стороны Путина вместо конкретных действий для Украины.

"Но если посмотреть на ситуацию, становится очевидно, что у него (у Владимира Путина. — Ред.) было много причин для провокаций и он уже демонстрировал, что может быть спровоцирован. Нынешняя администрация много времени тратит на разговоры о страхе перед провокациями и эскалацией. Это ошибка, потому что таким образом они поощряют Путина к еще более жестким действиям и все более агрессивным заявлениям. Вместо этого надо делать все возможное, не исключая ни одного варианта, и не заявлять, что вы не сделаете или чего боитесь из-за опасений эскалации. Это одна из главных ошибок, которая по моему мнению принесла Украине столько проблем", — сказал Помпео.

Экс-чиновник добавил, что европейские лидеры должны занять уверенную позицию и держать ситуацию под своим контролем, не принимая во внимание реакцию Путина.

"Откровенно говоря, европейские лидеры также слишком много времени тратят на разговоры о том, что, мол, если мы сделаем определенный шаг, Путин нас раздавит. Вместо того, чтобы заявить нет, мы будем держать ситуацию под контролем, мы будем хранить свои намерения в тайне и не будем раскрывать карты агрессору. Мы оставим его в состоянии неопределенности, вместо того чтобы показывать свои слабые места. Это по моему мнению является большой ошибкой", — резюмировал экс-госсекретарь США.